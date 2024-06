The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2024ISIN NameUSU2339CDV73 MERC.B.F.NA. 19/24 REGSUS701094AM61 PARKER-HANN 19/24XS0792977984 ALLIANDER 12/24DE000LB1P753 LBBW STUFENZINS 18/24US26884LAH24 EQT CORP. 20/25XS1629737625 ONTARIO PROV. 17/24 MTNDE000A0A3HW7 LB.HESS.-THR. OP.1243US00185AAF12 AON GLOBAL 14/24CH0336587669 PFZ.SCHW.KT.BKN 16-24 482CH0186472822 GRAUBUENDNER KT.BK 12-24DE000HLB4892 LB.HESS.THR.CARRARA06B/23DE000DW6C5Z0 DZ BANK IS.A2121XS2489981485 MIT.UFJ FIN.22/25 FLR MTNDE000DFK0SH3 DZ BANK IS.A1769DE000DW6C5X5 DZ BANK IS.A2119DE000A3KSGM5 TRATON FIN. 21/24 MTNXS2351140202 KRED.F.WIED.21/24 MTNXS2272365078 FORD MOTO.CR 20/24 MTNDE000DK000K3 DEKA DL FESTZINS 21/24DE0001104883 BUND SCHATZANW. 22/24US67066GAL86 NVIDIA 21/24DE000A3MP9P8 KRED.F.WIED.22/24 MTNUS44891CBV46 HYUNDAI CAP. 21/24 REGSCH1187520478 HYUND.CAP.S. 22/24 MTN