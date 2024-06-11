The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.06.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2024
ISIN Name
USU2339CDV73 MERC.B.F.NA. 19/24 REGS
US701094AM61 PARKER-HANN 19/24
XS0792977984 ALLIANDER 12/24
DE000LB1P753 LBBW STUFENZINS 18/24
US26884LAH24 EQT CORP. 20/25
XS1629737625 ONTARIO PROV. 17/24 MTN
DE000A0A3HW7 LB.HESS.-THR. OP.1243
US00185AAF12 AON GLOBAL 14/24
CH0336587669 PFZ.SCHW.KT.BKN 16-24 482
CH0186472822 GRAUBUENDNER KT.BK 12-24
DE000HLB4892 LB.HESS.THR.CARRARA06B/23
DE000DW6C5Z0 DZ BANK IS.A2121
XS2489981485 MIT.UFJ FIN.22/25 FLR MTN
DE000DFK0SH3 DZ BANK IS.A1769
DE000DW6C5X5 DZ BANK IS.A2119
DE000A3KSGM5 TRATON FIN. 21/24 MTN
XS2351140202 KRED.F.WIED.21/24 MTN
XS2272365078 FORD MOTO.CR 20/24 MTN
DE000DK000K3 DEKA DL FESTZINS 21/24
DE0001104883 BUND SCHATZANW. 22/24
US67066GAL86 NVIDIA 21/24
DE000A3MP9P8 KRED.F.WIED.22/24 MTN
US44891CBV46 HYUNDAI CAP. 21/24 REGS
CH1187520478 HYUND.CAP.S. 22/24 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2024
ISIN Name
USU2339CDV73 MERC.B.F.NA. 19/24 REGS
US701094AM61 PARKER-HANN 19/24
XS0792977984 ALLIANDER 12/24
DE000LB1P753 LBBW STUFENZINS 18/24
US26884LAH24 EQT CORP. 20/25
XS1629737625 ONTARIO PROV. 17/24 MTN
DE000A0A3HW7 LB.HESS.-THR. OP.1243
US00185AAF12 AON GLOBAL 14/24
CH0336587669 PFZ.SCHW.KT.BKN 16-24 482
CH0186472822 GRAUBUENDNER KT.BK 12-24
DE000HLB4892 LB.HESS.THR.CARRARA06B/23
DE000DW6C5Z0 DZ BANK IS.A2121
XS2489981485 MIT.UFJ FIN.22/25 FLR MTN
DE000DFK0SH3 DZ BANK IS.A1769
DE000DW6C5X5 DZ BANK IS.A2119
DE000A3KSGM5 TRATON FIN. 21/24 MTN
XS2351140202 KRED.F.WIED.21/24 MTN
XS2272365078 FORD MOTO.CR 20/24 MTN
DE000DK000K3 DEKA DL FESTZINS 21/24
DE0001104883 BUND SCHATZANW. 22/24
US67066GAL86 NVIDIA 21/24
DE000A3MP9P8 KRED.F.WIED.22/24 MTN
US44891CBV46 HYUNDAI CAP. 21/24 REGS
CH1187520478 HYUND.CAP.S. 22/24 MTN