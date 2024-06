Der Baugigant und Maut- und Airportbetreiber VINCI hat sich an einem weiteren Flughafen beteiligt. Man hat sich 20 % am Airport Budapest gesichert, zu einer impliziten Bewertung mit dem rd. 20-fachen EBITDA per 2023. Die Laufzeit der Betreiberkonzession liegt über 55 Jahre. Das Flughafenimperium der Franzosen umfasst 26 Airports in Europa und mehr als 70 weltweit. Man setzt auf Größe und die Konsolidierung des europäischen Luftraums. Das Frankfurter Pendant FRAPORT erscheint vor diesem Hintergrund mit einem EV/EBITDA-Multiple von 12 (2023) bzw. 11 (2024e) dagegen spottbillig. Bei FRAPORT sind folglich höhere Kurse rechenbar.



