Der DAX stand zum Wochenauftakt am Montag unter Druck. Er verlor am Ende 0,3 Prozent auf 18.494,89 Punkten. Im Tagesverlauf notierte der DAX aber noch deutlicher im Minus. Am Dienstagmorgen dürfte der deutsche Leitindex erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen nur wenige Punkte verändert auf 18.500 Punkte.Anleger halten sich im Vorfeld der US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch zurück. Zudem werden am Mittwoch auch aktuelle Inflationszahlen aus den USA erwartet.Auf ...

