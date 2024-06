An den Börsen ist derzeit Konsolidierung angesagt. Kein Wunder: Am morgigen Mittwoch steht die richtungsweisenden US-Notenbanksitzung auf der Agenda. Liefert die Fed die passenden Signale in puncto Zinsentscheid dürften DAX und Co frische Impulse erhalten. Ein Umfeld, in dem auch die Infineon-Aktie den Vorwärtsgang einlegen würde. Noch tritt die Infineon-Aktie auf der Stelle, notiert aber in Schlagdistanz zu einer wichtigen Chartmarken. AKTIONÄR-Leser wissen: Kann der Titel das Dezemberhoch 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...