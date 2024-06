Costco Wholesale Corp. hat in den letzten zehn Jahren eine beeindruckende Kapitalrendite von rund 760% aufgewiesen und damit den S&P 500 sowie den Einzelhandelssektor deutlich übertroffen. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da die Einzelhandelsbranche generell als herausfordernd gilt. Angesichts des beträchtlichen Wachstums in diesem Zeitraum erscheint die Firma als eines der führenden Einzelhandelsunternehmen weltweit. Mit 878 Lagern, von denen 73% allein in den USA sind, steht das Großhandelsunternehmen vor allem für niedrige Preise für Kunden, die in großen Mengen einkaufen. Doch eine genaue Betrachtung ihrer Bewertung lässt die langfristigen Investoren vorsichtig werden. Während Expansionsstrategien zu einer jährlichen Steigerung des Ergebnisses führten, weist das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 50 darauf hin, dass das [...]

Hier weiterlesen