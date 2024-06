München/Leipzig (ots) -José Carreras: "Leipzig ist die Heimat unserer José Carreras Gala. Hier haben wir im Dezember 1995 unsere große Mission gestartet,Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem'. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages zu dieser großen Jubiläums-Gala einladen darf. Vielen Dank an unsere Unterstützer, die das möglich machen", freut sich Weltstar und Gastgeber auf die 30. José Carreras Gala, die am Donnerstag, 12. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr live vom MDR aus der Leipziger Media City übertragen wird.Wie im vergangenen Jahr werden Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig an der Seite von José Carreras durch Deutschlands emotionalste Benefizgala führen, um Spenden zu sammeln und über die heimtückische Krankheit aufzuklären. Die beiden TV-Moderatoren engagieren sich als Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung auch unterm Jahr für den Kampf gegen den Blutkrebs.Stephanie Müller-Spirra: "Es ist einfach wichtig, dass wir Leukämie-Patienten und deren Familien nicht alleine lassen. Selbst wenn jeder nur eine Kleinigkeit beisteuert, entsteht daraus etwas Großes, wie die Bilanz der José Carreras Leukämie-Stiftung eindrucksvoll belegt." Für die Moderatorin, bekannt aus der ARD-Sportschau, war letztes Jahr die Bühne der José Carreras Gala nicht neu: Bereits 2019 moderierte sie das Telefon-Panel.Sven Lorig: "Es ist mir eine Ehre, Teil dieser wichtigen Mission zu sein und José zu unterstützen". Der ARD-Moderator führt seit 2020 an der Seite von José Carreras durch die Gala und ist zum Beispiel mit Benefiz-Läufen oder Patientenbesuchen als Stiftungsbotschafter aktiv.Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Die José Carreras Gala ist nicht nur seit 1995 das Höhepunkt des Jahres für uns und ein Teil deutscher Fernsehgeschichte, sondern zeigt, dass wir gemeinsam mit der großartigen und nachhaltigen Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender viel Gutes erreichen können. Mit dem 30. Jubiläum wird die José Carreras Gala in diesem Jahr natürlich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich drauf, bedanke mich bei allen Mitwirkenden und drücke die Daumen für eine tolle Sendung und für ein eindrucksvolles Spendenergebnis."Welche Stars in diesem Jahr José Carreras auf der Bühne und am Spenden-Telefon im Kampf gegen Leukämie und verwandte Blut- und Knochenmarkerkrankungen unterstützen werden, wird ab Herbst veröffentlicht. Ebenfalls ab Herbst wird bekanntgegeben, wo und wann die Tickets erhältlich sind. Veranstaltungsort ist die Media City Leipzig. Produzent der 30. José Carreras Gala ist Kimmig Entertainment.- Weitere Informationen: https://carreras-stiftung.de/jose-carreras-gala/- Bild Ankündigung José Carreras Gala 2024: Fotografiefetz- Bilder der Moderatoren aus der José Carreras Gala 2023 finden Sie auf unserer Webseite unter: https://carreras-stiftung.de/pressemitteilungen/ (https://carreras-stiftung.de/pressemitteilungen/)Über die José Carreras GalaDeutschlands emotionalste Benefizgala findet im Jahr 2024 zum 30. Mal statt. Mit der José Carreras Gala hat José Carreras ein neues Kapitel Fernsehgeschichte geschrieben. Seit 1995 bittet der weltberühmte Tenor an einem TV-Abend im Dezember um Spenden für den Kampf gegen Leukämie. Dieses nachhaltige Engagement von José Carreras ist einzigartig. Circa 245 Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger bislang gespendet. Die José Carreras Leukämie-Stiftung konnte dadurch fast 1.500 Projekte vorantreiben und unter anderem die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien verwirklichen. Herzlichen Dank! Denn jeder Euro lindert dabei nicht nur Leid und rettet Leben, sondern ist auch ein Schritt zu José Carreras' großem Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -40E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/5798348