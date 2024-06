© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Chinesische Basiswerte stehen auch am Dienstagmorgen unter Druck und verzeichnen Abgaben auf breiter Front. Grund sind die anhaltend hohen US-Anleiherenditen.Die Aktien vieler am Handelsplatz in Hongkong notierter Unternehmen stehen auch am Dienstag unter Druck und setzen ihre seit mehr als zwei Wochen anhaltende Verlustserie fort. Als Gründe für die fortgesetzten Abgaben nennen Händler einerseits die durch die Wahl zum Europaparlament entstandenen, politischen Unsicherheiten sowie der anhaltende Höhenflug der US-Anleiherenditen. Die näherten sich zum Wochenauftakt der Marke von 4,5 Prozent. Aufwärtstrend bislang nur in Einzelaktien gefährdet Zwar wächst der Druck auf den Hang-Seng-Index, …