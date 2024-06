Investoren rund um den Globus blicken ehrfürchtig auf den morgigen Mittwoch, wenn die Kombination aus US-Inflationsdaten und Sitzung der Notenbank Fed am Abend für eine hohe Volatilität am Aktienmarkt sorgen könnte. Im Vorfeld präsentiert sich der Deutsche Aktienindex zwar weiterhin stabil, aber bleibt damit auch auf einem gefährlichen Niveau. Im Fall eines Ausschlags nach unten könnten zahlreiche Verkaufsaufträge schnell abgearbeitet und so der Index nach unten durchgereicht werden.

In den Prämien für Optionen lässt sich eine erwartete Schwankung im S&P 500 Index an der Wall Street von 1,25 Prozent ableiten - ein zwei Drittel höherer Wert als an vergleichbaren Tagen in der Vergangenheit, an denen auch schon einmal Inflationsdaten und Fed-Sitzung auf ein und denselben Tag gefallen waren.

Die Anleger sind sich sicher, dass die Federal Reserve dieses Mal nicht an der Zinsschraube drehen wird, weit mehr Unsicherheit aber herrscht über den geldpolitischen Ausblick. Zu uneindeutig sind die Daten zum Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten ausgefallen, als dass die US-Notenbank in Eile verfallen müsste. Sie kann sich weiter Zeit, aber auch die Frage über Zahl und Zeitpunkt der Zinssenkungen offen lassen.

Vier von zehn Investoren gehen davon aus, dass die Fed morgen in ihrem geldpolitischen Ausblick zwei Senkungen für das restliche Jahr vorhersagen wird, aber ungefähr gleich viele Anleger gehen auch nur von einer aus. Aller Voraussicht nach wird die Fed die Zinsen nicht vor September senken.

