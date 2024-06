An den US-Börsen hat es am Vortag überwiegend Gewinner gegeben, wobei es aber nicht für neue Rekorde gereicht hat. Davon ist auch der DAX weiter ein gutes Stück entfernt. Am Mittwoch könnten die Zinsentscheidung der Fed und neue Inflationsdaten die weitere Richtung vorgeben. Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage indes sehr dünn.

