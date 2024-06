Seit Montag ist Nvidia wieder der zweitgrößte Konzern der Welt. Der Chipgigant kommt nun auf drei Billionen Dollar Marktkapitalisierung und hat Apple erneut überholt. Die Analysten von Evercore sehen die Erfolgsgeschichte von Nvidia noch längst nicht am Ende. Die Bedeutung des KI-Highflyers werde noch weiter zunehmen."Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Nvidia irgendwann eine Gewichtung im S&P 500 von zehn bis 15 Prozent erreichen kann", so das Evercore-Research-Team in einer aktuellen ...

