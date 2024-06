EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

The Platform Group AG: Mehrheitsbeteiligung GINDUMAC, europaweit führend im B2B-Handel mit Maschinen, übernimmt B2B-Plattform für Holzmaschinen



11.06.2024 / 09:00 CET/CEST

The Platform Group AG: Mehrheitsbeteiligung GINDUMAC, europaweit führend im B2B-Handel mit Maschinen, übernimmt B2B-Plattform für Holzmaschinen Düsseldorf, 11. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat über ihre Mehrheitsbeteiligung GINDUMAC Gruppe die Wehrmann GmbH & Co. KG übernommen. GINDUMAC (Global Industrial Machinery Cluster), die europaweit führende B2B-Transaktionsplattform für Maschinen der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie, treibt mit der Übernahme der B2B-Plattform für Holzmaschinen den Wachstumskurs ihrer Plattformstrategie voran. Daniel Kaiser, Co-CEO von GINDUMAC: "Als B2B-Plattform sind wir die letzten Jahre sehr stark gewachsen, ausschließlich organisch. Diese Akquisition ermöglicht es uns, ein komplett neues Marktsegment zu erschließen: Holzverarbeitungsmaschinen. Und wir können unser Leistungsangebot in der GINDUMAC Gruppe durch Lager-, Wartungs- und Montageservice für unsere Plattform gezielt diversifizieren. Damit erreicht unsere B2B-Maschinenplattform eine neue Dimension und Wehrmann ist eine perfekte Verbindung." Wehrmann hat eine über 80-jährige Tradition in der Holzverarbeitungsindustrie und positioniert sich seit 2010 konsequent als weltweite B2B-Plattform für Holzmaschinen sowie Sondermaschinen und -service. Der Sitz des Unternehmens ist Barntrup, Nordrhein-Westfalen. Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Mit der Übernahme von Wehrmann werden unsere Aktivitäten im Bereich Maschinen-Plattformen passend zur unserer Strategie, attraktive Nischen zu erschließen, weiter ausgebaut. Unsere innovativen Softwarelösungen werden dazu beitragen, das volle Potenzial von Wehrmann durch Digitalisierung und Modernisierung der Handelsaktivitäten auszuschöpfen." Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2024, das Closing erfolgt per Juni 2024. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert. Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



