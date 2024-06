Die Aktie von Evonik (WKN: EVNK01) eröffnet am Dienstag den Handel mit einem leichten Kursgewinn und steht aktuell bei 18,50 €. Der starke Kursanstieg auf rund 20,60 € Mitte März konnte nicht gehalten werden. Hier dürften Gewinnmitnahmen erfolgt sein. Die Geschäftsentwicklung steht wieder auf Wachstum - was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung? Insiderkäufe lassen aufhorchen Die RAG-Stiftung war lange Zeit Mehrheitsaktionär an dem Essener ...

