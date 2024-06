NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 6,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit den Olympischen Spielen in Paris ab Ende Juli stehe das größte Ereignis des Jahres an, das viele internationale Touristen nach Frankreich und ganz Europa bringen werde, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Davon dürften alle Hotelgruppen und Online-Reiseagenturen mit Europa-Bezug profitieren, wobei Tui, Accor, Whitbread, BKNG und Melia dank ihres großen europäischen Engagements die Hauptgewinner sein sollten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2024 / 19:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TUAG505

