Der DAX fiel gestern zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Der Rechtsruck in Europa sorgte für Verunsicherung. Am Ende ging der DAX mit einem Minus von 0,34 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...