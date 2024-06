Feldkirchen (ots) -Vom 20. bis zum 27. Juni 2024 präsentiert der Sanitätsdienst der Bundeswehr seine Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten im niederbayerischen Feldkirchen. Während der Informations- und Lehrübung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr (ILÜ SanDstBw) wird die Rettungskette vom Ort der Verwundung, über die klinische Versorgung der Soldatinnen und Soldaten bis hin zur Wiedereingliederung in Form von Rehabilitation dargestellt.Mit dem veränderten sicherheitspolitischen Umfeld in Europa und der daraus resultierenden Umorientierung vom Internationalen Krisenmanagement (IKM) hin zur Landes- und Bundesverteidigung ergeben sich auch diverse Herausforderungen und ein neuer Schwerpunkt für den Sanitätsdienst der Bundeswehr.Neben den dynamischen Elementen der Rettungskette stellen sich zahlreiche Dienststellen des Sanitätsdienstes durch Fachvorträge oder Informationsstände vor. Zudem wirken in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an zivilen Organisationen mit, die eng mit dem Sanitätsdienst verbunden sind, und stellen ihre Einsatzmöglichkeiten bei der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr vor. Wir freuen uns, unter anderem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das Technische Hilfswerk (THW), die Technische Universität München (TUM) und viele weitere Partner während der ILÜ SanDstBw 24 begrüßen zu dürfen.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, der ILÜ SanDstBw 24 beizuwohnen.Hinweis für die MedienTermin: 20. Juni 2024Eintreffen: 07:00 Uhr - Wache Gäuboden-KaserneAdresse: Gäuboden-KaserneMitterharthausen 5594351 FeldkirchenInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis zum 17. Juni 2024, 15 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Kontakt: Hauptmann Colin SchrammTelefon: +49 (0) 261/896 - 13210pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5798396