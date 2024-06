Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Erleben Sie grenzenlose Outdoor Abenteuer mit der "Drive & Charge", "Plug In & Power" LösungEcoFlow (https://bit.ly/4bUjtdX), ein führendes Unternehmen im Bereich tragbarer Stromversorgungs- und umweltfreundlicher Energielösungen, erweitert sein Portfolio mit der Einführung des neu entwickelten EcoFlow Batterieladegeräts (https://de.ecoflow.com/products/800w-alternator-charger?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale&utm_content=prn). Diese Branchenneuheit bietet Reisenden und Outdoor-Enthusiasten eine weitere Schnellladeoption durch die Nutzung von Energie aus der Lichtmaschine des Fahrzeugs.Schnellladung während der Fahrt: 1,3 Stunden für eine volle Ladung von 1 kWhDie Nachfrage nach verfügbarer Energie und netzunabhängigem Komfort in der Reisemobil-, Off-Road- und Van-Life-Community erfordert einen uneingeschränkten Zugang zu Energie, der nicht von stationären Stromquellen oder Verbrennungsgeneratoren abhängig ist.Das EcoFlow Batterieladegerät wird direkt an die Starterbatterie des Fahrzeugs angeschlossen, ist einfach zu installieren und ermöglicht dem Nutzer das bequeme Aufladen der EcoFlow Powerstation während der Fahrt. Dies optimiert die Energieversorgung unterwegs unabhängig von Stromnetz und Wetter.Mit einer beispiellosen Ausgangsleistung von 800 W und DC/DC-Ladung lädt das EcoFlow Batterieladegerät 1 kWh Energie während einer 1,3-stündigen Fahrt. Das ist 8-mal schneller als die 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug.3-in-1: Bidirektionales Ladegerät und BatteriepflegeDas EcoFlow Batterieladegerät 800 W dient dank seiner bidirektionalen Ladefunktion auch als Ladegerät für Fahrzeugbatterien, um die Lebensdauer der Starterbatterie des Fahrzeugs zu verlängern.Der integrierte Batteriewächter sorgt dafür, dass die Starterbatterie des Fahrzeugs immer in einem optimalen Ladezustand bleibt."In der Vergangenheit waren Reisemobilisten und Outdoor-Enthusiasten auf die Stromversorgung auf Campingplätzen oder auf laute, umweltbelastende Verbrennergeneratoren angewiesen.", sagt Magda Partyka, EcoFlow PR- und Kommunikationsmanagerin für Europa. "Angesichts der bevorstehenden Sommerferien hoffen wir, dass diese Lösung Outdoor Enthusiasten ein flexibles und unabhängiges Reisevergnügen bietet."Preis, Verfügbarkeit und AngeboteDas EcoFlow Batterieladegerät ist ab sofort auf der EcoFlow Webseite (https://de.ecoflow.com/products/800w-alternator-charger?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale&utm_content=prn) und bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0D2QK9Q92?maas=maas_adg_A8514A330BD4BFB956B0EAECA9F6708E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) zum offiziellen Preis von 329 € erhältlich. Darüber hinaus startet EcoFlow ab sofort bis zum 17. Juli einen Sommer Sale auf der EcoFlow Webseite (https://de.ecoflow.com/pages/summer-sale?utm_source=article&utm_medium=pr&utm_campaign=summer_sale&utm_content=prn) und bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/5E81B685-8E62-43FD-B148-8929D2C6FB69?maas=maas_adg_96647EF5BA9643480CF90BF9F63B4BF3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), bei der Sie verschiedene Produkt Bundles zu reduzierten Preisen erwerben können:- EcoFlow Batterieladegerät + DELTA Max 2000: 1 328 € (Originalpreis 1 628 €, -300 €)- EcoFlow Batterieladegerät + DELTA 2: 1 228 € (Originalpreis 1 328 €, -100 €)- EcoFlow Batterieladegerät + DELTA 2 Max: 2 128 € (Originalpreis 2 428 €, -300 €)Im Rahmen des Sommer Sales erhalten Sie weitere Preisnachlässe auf andere EcoFlow Produkte, darunter tragbare Powerstationen, Solarpanele und Produkte aus dem EcoFlow Ecosystem. Kunden können von Rabatten bis zu 1 300 € profitieren und sich so kostengünstig auf ihr grenzenloses Sommerabenteuer vorbereiten.Über EcoFlowEcoFlow ist ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Energielösungen mit der Vision, eine neue Welt mit Energie zu versorgen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich EcoFlow zum Ziel gesetzt, ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Energiebegleiter für Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt zu werden, der erschwingliche und erneuerbare Energielösungen für zu Hause, im Freien und unterwegs bietet. Heute hat EcoFlow seinen Hauptsitz in Deutschland, den USA und Japan und erreicht mehr als 3 Millionen Nutzer in über 100 Märkten weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.ecoflow.com/deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2432976/image_5016319_22687443.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecoflow-bietet-abenteurern-mit-der-einfuhrung-neuen-batterieladegerats-mehr-energie-fur-unterwegs-302167210.htmlPressekontakt:KONTAKT - Don Dong,don.dong@ecoflow.comOriginal-Content von: EcoFlow Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169389/5798432