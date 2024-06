In der vergangenen Handelswoche ging es mit dem Kurs der OMV-Papiere noch kräftig bergab. Der Grund war allerdings ein für die Anteilseigner durchaus erfreulicher: Die Papiere wurden lediglich ex-Dividende gehandelt. Und diese fiel auch wegen einer Sonderdividende mit insgesamt 5,05 Euro richtig üppig aus. In der neuen Handelswoche arbeiten sich die OMV-Titel wieder etwas nach oben. Denn die zuletzt schwächelnden Ölpreise konnten am Montag Boden gut machen. Händler verwiesen auf eine Gegenbewegung ...

