Guten Nachrichten für Munich Re und Hannover Rück. Die zuletzt etwas schwächelnden Aktien der Rückversicherer erhalten überraschenden Rückenwind von A.M. Best. Die auf die Versicherungsbranche spezialisierte Ratingagentur hat ihren Ausblick für die Rückversicherungsbranche erstmals seit Jahren auf positiv angehoben.A.M. Best hat den Marktsegmentausblick für das globale Rückversicherungssegment geändert. Erstmals seit Jahren wurde er von stabil auf positiv erhöht. Die Experten der Ratingagentur verweisen ...

