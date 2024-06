Seit Januar ist bekannt, dass Hyundai seinen in Südkorea als Verbrenner angebotenen Kleinwagen Casper Ende 2024 als Elektroauto nach Europa bringen will. Nun gibt Hyundai den Namen bekannt und zeigt erste Teaserbilder. Das Modell wird Hyundai Inster heißen und seine Weltpremiere Ende Juni auf der Busan International Mobility Show in Südkorea feiern. Beim Hyundai Inster handelt es sich um einen SUV des A-Segments, was ihn zu einem direkten Konkurrenten ...

