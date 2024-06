Der Volkswagen-Konzern hat die in Gerüchten genannte Investitionssumme von 180 Milliarden Euro bis 2028 bestätigt. Zwei Drittel dieser Summe werden in neue Elektromodelle und digitale Dienste investiert. Mit dem restlichen Drittel - immerhin rund 60 Milliarden Euro - sollen noch Verbrenner weiterentwickelt werden. Der Volkswagen-Konzern wird weiterhin große Investitionen in seine Verbrenner tätigen. Ein Drittel der bis einschließlich 2028 geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...