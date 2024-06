InoBat meldet den offiziellen Produktionsstart für seine Batteriezellen in der Slowakei. Das Unternehmen hat auf einer Pilotlinie in Voderady erste Zellen hergestellt. Zusammen mit Gotion High Tech soll künftig auch eine Großserienfertigung in der Slowakei entstehen. Auf der Ende 2023 eingeweihten Pilotlinie von InoBat können nun zunächst bis zu 50.000 Zellen pro Jahr gefertigt werden. Die Anlagen für die Produktionslinie stammen vom chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...