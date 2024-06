EQS-News: oceansix future paths Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

oceansix Future Paths Ltd. kündigt Privatplatzierung von Einheiten für Bruttoerlöse von bis zu 3 Millionen CAD mit wesentlicher Beteiligung von Insidern an



11.06.2024

Wesentliche Insider-Beteiligung

RAM.ON GmbH, eine Kontrollperson des Unternehmens, hat sich bereit erklärt, mindestens 6.111.111 Einheiten des Angebots zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von ca. 550.000 CAD zu zeichnen. Darüber hinaus hat RAM.ON GmbH zugesagt, falls ein Teil des Angebots nach der Beteiligung anderer Investoren, einschließlich derjenigen, die im Rahmen der Ausnahme für bestehende Wertpapierinhaber (siehe unten) teilnehmen, unplatziert bleibt, den Rest des Angebots zu zeichnen.

Prospektbefreiungen und Beteiligung bestehender Aktionäre

Zusätzlich zu anderen häufig genutzten Prospektbefreiungen bei Privatplatzierungen, einschließlich der Befreiung für akkreditierte Investoren, wird das Angebot bestehenden Aktionären des Unternehmens zur Verfügung gestellt, die zum Geschäftsschluss am 10. Juni 2024 (das "Stichtag") Stammaktien des Unternehmens hielten (und die diese Stammaktien bis zum Abschlussdatum weiterhin halten), gemäß der Prospektbefreiung nach Ontario Securities Commission Rule 45-501 - Ontario Prospectus and Registration Exemptions und gleichwertigen Bestimmungen der anwendbaren Wertpapiergesetze in anderen Gerichtsbarkeiten Kanadas (die "Befreiung für bestehende Wertpapierinhaber"). Unter der Befreiung für bestehende Wertpapierinhaber sind bestehende Aktionäre, die nicht als akkreditierte Investoren gelten, auf eine maximale Investition von 15.000 CAD in einem Zeitraum von 12 Monaten beschränkt, es sei denn, der Aktionär hat eine Beratung hinsichtlich der Eignung der Investition erhalten und, wenn der Aktionär in einer kanadischen Gerichtsbarkeit ansässig ist, diese Beratung wurde von einer Person erhalten, die in der Gerichtsbarkeit als Investmenthändler registriert ist. Sollte das Unternehmen Zeichnungen von Investoren erhalten, die auf die Befreiung für bestehende Wertpapierinhaber zurückgreifen und die Höchstsumme des Angebots überschreiten, beabsichtigt das Unternehmen, die erhaltenen Zeichnungen anteilsmäßig anzupassen.

Verwendung der Erlöse: Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für nach dem Abschluss liegende Chancen im Zusammenhang mit der jüngsten Übernahme der Vermögenswerte von RePack OY, für die Rückzahlung von Schulden und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Anweisungen und Zeitplan für bestehende Aktionäre

Wenn Sie ein bestehender Aktionär des Unternehmens zum Stichtag sind und an einer Teilnahme am Angebot interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Elad Hameiri für weitere Informationen:

elad@oceansix.com | +34 673 435 5 71

Avinguda de l'Albufera, 7, 46460 Silla, Valencia, Spanien

Die Teilnahme im Rahmen der Ausnahme für bestehende Aktionäre ist ab dem Datum dieser Pressemitteilung bis zum 25. Juni 2024 möglich, wobei alle erforderlichen Unterlagen dem Unternehmen bis zu diesem Datum vorzulegen sind. Wenn Sie ein Aktionär von oceansix sind, der am Stichtag Stammaktien hielt und am Angebot teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte bis zu diesem Datum an das Unternehmen.

Bestimmte verbundene Parteien des Unternehmens, einschließlich der RAM.ON GmbH, könnten sich am Angebot beteiligen. Jede Beteiligung verbundener Parteien stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beabsichtigt, auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsaktionärserfordernissen gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(a) von MI 61-101 zurückzugreifen, da die Beteiligung von Insidern am Angebot 25 % des Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird, sowie auf bestimmte andere verfügbare Ausnahmen. Nach israelischem Gesellschaftsrecht erfordert jede Zeichnung durch eine verbundene Partei jedoch die Zustimmung der Aktionäre, die, falls erforderlich, voraussichtlich auf der bevorstehenden jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens, die für den 18. Juli 2024 geplant ist, eingeholt wird.

Das Angebot kann in einer oder mehreren Tranchen geschlossen werden, sobald Zeichnungen eingehen. Der Abschluss einer ersten Tranche des Angebots wird voraussichtlich um den 28. Juni 2024 erfolgen. Die Ausgabe der Einheiten unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse. Die Aktien, Warrants und alle bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Warrant-Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe der Einheiten.

Die Einheiten, Aktien, Warrants und Warrant-Aktien werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act"), registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, außer in bestimmten Transaktionen, die von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act ausgenommen sind. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in den Vereinigten Staaten dar.

Über oceansix

oceansix Future Paths Ltd. bleibt an der Spitze bei der Schaffung nachhaltiger Lösungen, die nicht nur Abfälle in wertvolle Produkte umwandeln, sondern auch die Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft fördern. Die unerschütterliche Verpflichtung von oceansix zur Nachhaltigkeit wird durch die strategische Allianz mit RePack verstärkt, was seine Auswirkungen auf globale Umweltprobleme vergrößert.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen und Projektionen über zukünftige Ereignisse basieren. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch Formulierungen wie "erwartet", "zielt darauf ab", "geht davon aus", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "sucht", "schätzt" oder "wird" identifiziert werden. Diese unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen der Umstände, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. In dieser Pressemitteilung beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Aussagen bezüglich der Teilnahme am Angebot durch RAM.ON GmbH, der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, des Rückgriffs auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsaktionärserfordernissen nach MI 61-101, des Abschlusses des Angebots und des Erhalts der Börsenzulassung für das Angebot.

Genehmigung & Genauigkeit

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Elad Hameiri, CEO

oceansix Future Paths Ltd

Investor Relations

RB MilestoneGroup LLC (RBMG)

oceansix@rbmilestone.com

