Zuletzt hat Gold heftig korrigiert und fiel am Freitag sogar um mehr als 100 US-Dollar innerhalb eines Handelstages. Doch was steckt dahinter? Was bedeutet das für den weiteren Kurs? Ist das das Ende der Rallye oder nur eine Verschnaufpause? Gold ist am Freitag stark unter die Räder gekommen und zeigte am Montag nur eine leichte Erholung. Inzwischen ist das Edelmetall wieder in den Kampf mit der Marke von 2.300 US-Dollar eingetreten und hat den Rückhalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...