Die Covid-Pandemie hat Dermapharm durch die Produktion des Impfstoffs Covid-19 für Biontech einen deutlichen Schub gegeben. Trotz des Ausklingens dieser Welle bleibt Dermapharm aufgrund der hohen Nachfrage nach Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln stark aufgestellt. Das Wachstum des Unternehmens wird getragen von stabilen Einnahmen aus etablierten Markenprodukten, Wachstumschancen durch medizinischen Cannabis nach der Entkriminalisierung in Deutschland und der internationalen Expansion in europäische Märkte. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung stärken zudem die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Das Management erwartet eine Verbesserung im Jahr 2024 mit einer Umsatzprognose von EUR 1,17 Mrd. bis EUR 1,21 Mrd. und einem bereinigtes EBITDA von EUR 305 Mio. bis EUR 315 Mio. Nach Meinung von mwb research bleibt der Ausblick positiv: Die Einschätzung KAUFEN mit einem Kursziel von 41,50 EUR wird bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





