JPMorgan Chase & Co. schloss den letzten Handelstag bei $199,61, was einen kleinen Rückgang im Vergleich zum Vortagesschluss bedeutet. Im vergangene Monat konnte die Aktie allerdings einen Anstieg von 0,59% verbuchen, liegt damit jedoch hinter dem Finanzsektor und dem S&P 500 zurück. Der Blick richtet sich nun auf die bevorstehende Gewinnmitteilung des Unternehmens. Die Prognosen der Analysten sind gemischt, mit leicht positiven Umstellungen in den Schätzungen, was auf eine günstige Perspektive für die Geschäftsgesundheit des Unternehmens hinweisen könnte. Von besonderer Relevanz ist dabei ein erwarteter Sturz bei den Ergebnissen je Aktie für das laufende Quartal, ein leichter Anstieg im Fedjahresergebnis wird trotzdem angenommen. Der Verkauf von Aktien durch eine hochrangige Führungskraft hat [...]

Hier weiterlesen