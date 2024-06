Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Offline können Fans in München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin spielen, shoppen und gewinnen. Sie können u. a. ihr Fußballtalent in Spielen gegen den AliExpress "RoboKeeper" und "Speedmaster" auf die Probe stellen.Online können Fans beim "Weniger ausgeben, mehr bekommen" - ein Shake & Win Gewinnspiel - in der AliExpress App um spannende Preise spielen.Während der 51 Spiele des Turniers haben Fans die Chance, tolle Preise und Rabatte in einer Gesamthöhe von mehreren Millionen für jedes erzielte Tor zu gewinnen.Die internationale E-Commerce-Plattform AliExpress gab heute bekannt, während der UEFA EURO 2024TM eine Reihe von fußballinspirierten Offline-Events in fünf Städten in Deutschland zu veranstalten. Und auch online können Fans von zahlreichen Gewinnspielen und Aktionen profitieren.Die "AliExpress EURO 2024" Eventreihe lädt Fans während des gesamten Turniers in München und Berlin zum Mitmachen ein. Zusätzlich wird bei der "AliExpress EURO 2024 Roadshow" ein AliExpress-Truck durch Deutschland reisen und Fans in ganz Deutschland näher an das Fußballgeschehen bringen.Die AliExpress EURO 2024 Roadshow startet am 14. Juni in München, zieht von dort weiter nach Stuttgart (22. - 26. Juni), Frankfurt (29. Juni - 02. Juli) und Hamburg (05. - 10. Juli), um in Berlin am 13. Juli zu enden.In Berlin haben Besucher:innen die Chance, ihre Torschusstechnik gegen den AliExpress 'RoboKeeper' auf die Probe zu stellen. In München geht es weniger um Geschick, sondern um Schnelligkeit. Der 'Speedmaster' misst die Schussgeschwindigkeit der Fans. Wer bei Fußball lieber zuschaut, statt selbst aktiv zu werden, kann die Zeit in den AliExpress Fan-Zones dennoch voll auskosten und bei einer Reihe an anderen interaktiven Aktionen und Gewinnspielen punkten.Mit der Bekanntgabe im März 2024, die erste globale E-Commerce-Plattform zu sein, die offizieller Sponsor einer UEFA EURO 2024TM ist, gab AliExpress auch das Versprechen, die Fans näher ans Geschehen zu bringen. Dieses Versprechen wird mit der interaktiven Eventreihe und der Roadshow eingelöst, um den Fußballsommer in Deutschland noch unvergesslicher zu machen.51 Chancen, bei der UEFA EURO 2024TM zu punktenNicht nur während der Roadshow können Fans während der UEFA EURO 2024 punkten. Shopper:innen weltweit können bei zahlreichen Online-Gewinnspielen wie z. B. der "Weniger ausgeben, mehr bekommen" Aktion (Shake & Win)* tolle Preise gewinnen. Vom 14. Juni bis 14. Juli bietet AliExpress zeitlich limitierte Gewinne nach jedem gefallenen Tor an.Teilnahmeberechtigte Nutzer:innen müssen sich nur in ihre AliExpress App einloggen und ihr Smartphone innerhalb von 120 Minuten, nachdem ein Tor gefallen ist, schütteln. Zu gewinnen gibt es unter anderem Discount Coupons in einem Gesamtwert von über zwei Millionen Euro, attraktive Rabatte auf ausgewählte Produkte und Tickets für die UEFA EURO 2024.Weitere Tickets gibt es auf den Social Media Accounts von AliExpress zu gewinnen. Start ist der 12. Juni. Die Gewinnspiele werden bis 04. Juli laufen - folgen lohnt sich also!Und der Spaß auf Social Media geht noch weiter: Mit dem AliExpress UEFA EURO 2024 Filter auf TikTok können Fans ihre Unterstützung für ihr Team online teilen.Noch mehr Rabatte in diesem Sommer - mit AliExpressVom 17. Juni bis 23. Juni bietet AliExpress 70 % Rabatt auf eine große Auswahl an Produkten in Deutschland, Frankreich, Spanien, UK und vielen weiteren Märkten.AliExpress EURO 2024 Roadshow Locations, Termine und ÖffnungszeitenWas: AliExpess "SpeedMaster"Wo: München, Olympia Park, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 MünchenWann: 14. Juni - 14. JuliÖffnungszeiten: 13:00-24:00Was: AliExpress TruckWo: München, Olympia Park, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 MünchenWann: 14. Juni - 20. JuniÖffnungszeiten: 13:00-24:00Was: AliExpress TruckWo: Stuttgart, Schilerplatz, 70173 StuttgartWann: 22. Juni - 26. JuniÖffnungszeiten: 12:00-24:00Was: AliExpress TruckWo: Frankfurt, Untermainbrücke 1, 60329 Frankfurt am MainWann: 29. Juni - 02. JuliÖffnungszeiten:• 29. - 30.06.: 13:00-24:00• 01. - 02.07.: 15:00-24:00Was: AliExpress TruckWo: Hamburg, Heiligengeistfeld, 20359 HamburgWann: 5. Juli - 10 JuliÖffnungszeiten• 05. - 06.07.: 16:00-23:30• 09.07.: 19:00-23:30• 10.07.: 18:00-23:30Was: AliExpress "RoboKeeper"Wo: Berlin, Scheidemannstraße, 10557 Berlin-MitteWann: 14. Juni - 14. JuliÖffnungszeiten: 12:00-24:00Was: AliExpress TruckWo: Berlin, Revaler Straße 99, Haus 25, 10245Wann: 13. Juli - 14. JuliÖffnungszeiten: 12:00-24:00Über AliExpressAliExpress (www.aliexpress.com) wurde 2010 gegründet und ist eine Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform, die es Verbraucher:innen weltweit ermöglicht, direkt bei Hersteller:innen und Händler:innen in China und auf der ganzen Welt einzukaufen. Neben der globalen englischsprachigen Version ist die AliExpress Plattform auch in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist ein Unternehmen der Alibaba International Digital Commerce Group.