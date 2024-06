Wenn alles gut läuft, wird MHP Hotel noch in dieser Woche ein neues Hotel eröffnen. Der Königshof am Stachus in München soll in den kommenden Tagen seine ersten Gäste begrüßen dürfen. Wie Jörg Frehse, CEO von MHP, auf einem Roundtable von mwb research erklärt, will man von dem starken Konzertsommer in München, u.a. mit den Auftritten von Adele und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...