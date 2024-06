Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen kurzlaufender Bundesanleihen sind in den vergangenen Wochen per Saldo leicht angestiegen, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Trotz der seit langem antizipierten ersten Leitzinssenkung der EZB würden die Anleger davon ausgehen, dass die Geldpolitik noch für längere Zeit restriktiv bleiben werde. Angesichts dieser Erwartungen sollten weitere Zinsschritte im Quartalsrhythmus jedoch Abwärtsdruck auf die Renditen am kurzen Ende ausüben, selbst wenn die Marktteilnehmer nicht geneigt seien, diese Lockerung weit in die Zukunft zu extrapolieren. Die längeren Laufzeitbereiche dürften sich diesem Einfluss zunächst weitgehend entziehen, da hier der sich bessernde Konjunkturausblick und die hohen Renditen von US-Treasuries belastend wirken würden. Erst bei einer weiter vorangeschrittenen Normalisierung der Geldpolitik sähen die Analysten der DekaBank auch hier Spielraum für etwas niedrigere Renditen. (Ausgabe Juni 2024) (11.06.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...