Hamburg (www.anleihencheck.de) - Während in Europa noch die Folgen der Europawahl analysiert werden, fokussiert man sich an den internationalen Kapitalmärkten bereits auf die anstehenden volkswirtschaftlichen Daten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Dabei stünden vor allem die Mai-Inflation in den USA sowie der ebenfalls am Mittwoch anstehende Zinsentscheid der FED im Fokus. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Mai - mit einer leicht angestiegenen Arbeitslosenquote, aber deutlich mehr neugeschaffenen Stellen und einem anhaltend hohen Lohndruck - werde mit einem falkenhaften Ton von FED-Präsident Jerome Powell gerechnet. Denn auch die jüngsten Einkaufsmanagerindices hätten trotz sinkender Produktionsdynamik weiter ansteigende Einkaufs- und Verkaufspreise untermauert. ...

