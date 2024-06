Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt stand nach dem Erfolg der rechtspopulistischen, zumeist europakritischen Parteien bei der Europawahl unter dem Eindruck der politischen Verunsicherung, so die Analysten der Helaba.Der Euro habe nachgegeben und die Peripheriespreads hätten sich teilweise spürbar ausgeweitet. Kauflaune sei an den Aktienbörsen nicht aufgekommen und auch nicht am hiesigen Rentenmarkt. ...

