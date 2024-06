Düsseldorf (ots) -BitWatt ist erstmalig auf der renommierten Smarter E Europe in München vertreten. Die Veranstaltung findet vom 19. bis 21. statt.Standort: Halle C6, Standnummer C5.570C im Start-Up Bereich.BitWatt ist ein vertrauenswürdiger Innovationspartner für führende Energieversorger und bietet Optimierungslösungen für die Preisgestaltung bei Neukunden, die Energiebeschaffung und die Anpassung von Kundenverträgen.Unser Geschäftsführer, Chad Hladik, sowie unser Vertriebs- und Marketingleiter, Max Kischkel, werden vor Ort sein, um Ihnen einen tieferen Einblick in unsere Dienstleistungen und individuellen Möglichkeiten zu geben.Über unser Unternehmen: Das Retail Portfolio Cockpit von BitWattBitWatt's Retail Portfolio Cockpit bietet drei Softwaremodule, um Energieversorgern dabei zu helfen, den Kundenwert über die gesamte Kundenlebensdauer zu maximieren.- Optimax (neue Preisgestaltung) berechnet den besten Tarifpreis für jede Kilowattstunde und Postleitzahl und nutzt modernste Optimierungs- und maschinelle Lernalgorithmen, um den Verkauf mit der Marge in Einklang zu bringen.- OptiBuy (Beschaffung) simuliert tausende von Preisszenarien und Kundenentscheidungen, um das risikominimierende Volumen von Terminkontrakten für den Einkauf zu berechnen.- OptiAdjust (bestehende Verträge) überprüft die Kundendatenbank auf Möglichkeiten, wo Preisanpassungen zu einem besseren Gleichgewicht zwischen Marge und Kundenbindung führen können.Wir freuen uns darauf, Sie auf der Smarter E Europe zu treffen und Ihnen zu zeigen, wie BitWatt Ihr Unternehmen unterstützen kann!Pressekontakt:Max Kischkel, 0175 1141087, max@bitwatt.ioOriginal-Content von: Bitwatt Sytems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174973/5798584