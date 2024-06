Der Aktienkurs von Infineon war in den vergangenen Handelswochen etwas fester, er scheitert jedoch erneut an der Überwindung des gewichtigen Widerstandes bei 38,520 Euro. Es läuft nicht so rund und damit wird für das Geschäftsjahr 2023/24 sogar von einem Rückgang des Umsatzes ausgegangen.Der wirtschaftliche Konkurrenzkampf mit China bewegt die westlichen Industrienationen zu nie dagewesenen Subventionen in Halbleiterfabriken. Hier empfiehlt sich jedoch ein differenzierter Blick auf den jeweiligen ...

