Fielmann hat bekannt gegeben, dass es Shopko Optical, ein in Wisconsin ansässiges Optikgeschäft, für rund 290 Millionen US-Dollar zu 100 Prozent von Monarch Alternative Capital übernehmen wird. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet. Shopko Optical hat mehr als 140 Geschäfte in 13 Bundesstaaten und erzielte 2023 einen Umsatz von 168 Millionen US-Dollar. Nach Abschluss der Transaktion wird Fielmann USA Shopko in seine Omni-Channel-Plattform integrieren und Kunden über digitale Kanäle und mehr als 220 Einzelhandelsgeschäfte in 19 Bundesstaaten bedienen. Nach der Übernahme des Onlinehändlers Befitting und der Optikerkette SVS Vision im Jahr 2023 ist diese Akquisition ein weiterer Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Fielmann auf dem US-Markt. Sie steht im Einklang mit Fielmanns internationalem Expansionsplan "Vision 2025", der darauf abzielt, in den USA Fuß zu fassen und die Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt zu verringern. Auch wenn die Übernahme etwas teuer erscheint, begrüßen die Analysten von mwb research den Schritt von Fielmann, in diesem wichtigen Markt zu expandieren. KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





