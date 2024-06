McDonald's, die weltgrößte Hamburgerkette, hat vor kurzem einen leicht negativen Handelstag mit einem Rückgang von 0,94% verzeichnet und zuletzt bei einem Stand von $253.81 geschlossen. In den vergangenen Monat fiel die Aktie um 6,83%, was hinter dem Einzelhandel-Großhandelssektor und dem S&P 500 zurückbleibt, die um 0.54% und 3.25% stiegen. Die bevorstehenden finanziellen Ergebnisse lassen Investoren aufhorchen; erwartet werden ein Gewinn von $3.10 je Aktie, was einen Rückgang von 2.21% im Jahresvergleich bedeutet. Auch werden Umsätze in Höhe von $6.68 Milliarden angenommen, eine Steigerung von 2.85% verglichen mit dem Vorjahresquartal. McDonald's wird gewiss positiv bewertet, da sich die Analystenschätzungen langfristig eher optimistisch über den Geschäftsausblick zeigen. Derzeit hält McDonald's den Zacks Rang #3 (Hold), was Investoren nutzen [...]

