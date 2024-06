Seeham, Salzburg, Österreich (ots) -Als einer der führenden europäischen Produzenten mit über 30 Jahren Erfahrung fertigen wir von ALUMERO unsere Produkte ausschließlich in unseren drei Werken in der EU.Das ALUMERO Markenversprechen:Wir liefern nicht nur die besten und stabilsten Produkte, sondern gehen noch zwei Schritte weiter:Unsere Produkte fertigen wir aus umweltfreundlichem metagreen Aluminium. Durch unsere Eigenproduktion in der EU profitierst du von kurzen Lieferketten, schneller Verfügbarkeit und kurzen Transportwegen. Dadurch können wir unseren CO2 Ausstoß nachweislich zusätzlich verringern.Unsere PV-Montagesysteme stellen wir aus recyceltem metagreen Aluminium europäischer Herkunft her und sparen damit nachweislich bis zu 14 Tonnen CO2 pro Tonne Aluminium im Vergleich zu Produkten aus China ein. Im Vergleich zu Aluminium aus anderer europäischer Produktion sparst du mit ALUMERO bis zu 3 Tonnen CO2 ein.Unsere Produkte zeichnen sich durch vormontierte Komponenten aus. Diese ermöglicht den Solarteuren und Dachprofis eine einfache und schnelle Montage der Unterkonstruktion.ALUMERO bietet sämtliche Dachanbindungen für Schräg- und Flachdächer sowie Unterkonstruktionen für Freiflächenanlagen. Wir entwickeln auch laufend innovative Lösungen, um die Energiewende voranzutreiben: Unser modulares PV-Zaunsystem mit integrierter Kabelführung und passenden Aluminium-Zaunfüllungen für verschattete Bereiche sowie Tore für alle Anwendungsfälle.Das ALUMERO smart PV-Carport zeichnet sich durch vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten aus und erlaubt den nachträglichen Ausbau bestehender Parkflächen.Der mobile Solarcontainer solarfold kann für unterschiedlichste Anwendungen sauberen Strom liefern. Von Großveranstaltungen über die Stromversorgung beim Bergbau bis hin zu temporären Kraftwerken auf vorübergehend ungenutzten Flächen.Alles zu ALUMERO, unseren Produkten und metagreen erfährst du auf unserer Website: www.alumerogroup.euPressekontakt:Anja Korber0043 6217 6841 44anja.korber@alumero.atOriginal-Content von: Alumero Systematic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105738/5798670