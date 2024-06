Chart des Tages | SILBER (11.06.2024)

Die Edelmetalle müssen heute einen Rückschlag hinnehmen: Gold fällt um 0,3 - Silber und Palladium fallen um 2 - und Platin um 1,2 - Diese Entwicklung ist etwas rätselhaft - es gab keine Nachrichten, die eine Zunahme der Risikobereitschaft auslösen könnten, keine nennenswerte Stärkung des US-Dollars und die Renditen der US-Staatsanleihen tendieren nach unten. Dies bedeutet, dass die üblichen Gründe, die Rückschläge bei den Edelmetallen auslösen, heute nicht gegeben sind. Der Rückgang könnte jedoch auf eine Positionierung im Vorfeld der morgigen Bekanntgabe der FOMC-Politik zurückzuführen sein.

Es ist unwahrscheinlich, dass der FOMC morgen die Zinssätze ändern wird, und ein solches Ergebnis ist von den Märkten bereits vollständig eingepreist. Da es sich jedoch um eine vierteljährliche Sitzung handelt, werden neue Wirtschaftsprognosen veröffentlicht werden. Das Hauptaugenmerk wird auf der Zinsprognose, dem so genannten Dot-Plot, liegen. Der auf der März-Sitzung veröffentlichte Dot-Plot zeigte, dass im Median drei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet werden. Es ist fast sicher, dass sich diese Erwartungen ändern werden, aber die Frage ist, um wie viel? Die Erwartungen der Wirtschaftswissenschaftler schwanken zwischen einer und zwei Zinssenkungen. In jedem Fall werden die Zinsprognosen restriktiver werden, und der heutige Rückgang der Edelmetalle könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Anleger ihre Portfolios auf diese Veränderung einstellen....

