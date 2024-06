The Platform Group erwirbt über eine Tochter (Gindumac) die Wehrmann GmbH & Co. KG. Dies ist eine B2B-Plattform für Holzmaschinen sowie für Sondermaschinen. Das Unternehmen existiert seit rund 80 Jahren, es sitzt in Barntrup (Nordrhein-Westfalen). Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt. Die Beteiligten haben zum Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...