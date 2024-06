Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar, wie wichtig Forschung und Impfstoffe in der Medizin für die ganze Weltbevölkerung sind. Diesen Status haben einige Biotech-Unternehmen auch lange darüber hinaus erhalten. Welche unterschiedlichen Impf-Möglichkeiten in der Zukunft, auch bei Krebs, Tuberkulose und HIV eine Rolle spielen werden, welche Unternehmen bei der Forschung vorne mit dabei sind und welche Möglichkeiten es am Markt gibt in diese Unternehmen zu investieren, erfahren Sie in diesem Interview mit Patrick Kesselhut, Societe Generale.