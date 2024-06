Köln (ots) -"War das eine rote Karte?" oder "Hätte man das Spiel in dieser Situation weiterlaufen lassen sollen?" Diese Fragen werden bei der UEFA EURO 2024, die am kommenden Freitag startet, unweigerlich auftauchen. Für die ARD beantworten sie die ehemaligen Bundesliga-Unparteiischen Bibiana Steinhaus-Webb und Lutz Wagner.Bibiana Steinhaus-Webb ist die erste und weiterhin einzige Schiedsrichterin der Bundesliga-Geschichte. Bereits bei der WM 2022 beantwortete sie Regelfragen für die ARD. Steinhaus-Webb möchte auch dieses Jahr wieder für Aufklärung sorgen: "Ich freue mich sehr gemeinsam mit Lutz Wagner unsere Expertise einzubringen, um den Zuschauenden alle Blickwinkel auf das Spiel zu ermöglichen. Auch diese Europameisterschaft wird nicht ohne Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen vergehen. Wir freuen uns zur Aufklärung und zum Verständnis beizutragen."Fast 20 Jahre war Lutz Wagner Bundesliga-Schiedsrichter, insgesamt leitete er 450 Profispiele. Heute ist Wagner unter anderem als leitender Koordinator des DFB für Regelauslegung und Umsetzung von den Bundesligen bis zur Basis aktiv. Wagner über seine Expertentätigkeit: "An einem Großereignis wie der Europameisterschaft mitzuwirken, ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern vor allen Dingen auch eine große Ehre. Dank des tollen Teams der ARD und der Unterstützung meiner Kollegin Bibiana Steinhaus-Webb wird es mir viel Freunde machen, selbst die kompliziertesten Vorgänge einfach und verständlich für den Fernsehzuschauer zu vermitteln. Dabei gilt es die Emotionen zu transportieren, ohne es aber an der nötigen Sachlichkeit fehlen zu lassen. Wie früher als Schiedsrichter bin ich schon heute auf den ersten Anpfiff fokussiert."Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5798741