Apple wird Siri mit ChatGPT verbinden - Musk droht mit Apple-Geräte Verbot

OpenAI und Apple bilden eine neue Partnerschaft. Jedoch bleibt der Tesla und SpaceX Chef Elon Musk aufgrund eines möglichen "Sicherheitsverstoß" skeptisch.



Am 30. November 2022 hat das US-amerikanische Start-up OpenAI die ChatGPT Version 3.0 präsentiert. Diese sollte die Welt komplett umgestalten, indem das leistungsfähige Sprachmodell die Menschen in allen möglichen Rechercheaufgaben unterstützt. Nun hat das Unternehmen sehr große Schritte für die Implementierung seiner Technologie im Alltag geschaffen.



Gestern Abend war der OpenAI-Chef bei der Entwicklerkonferenz von Apple der "Superstar". Beide Firmen haben eine Partnerschaft angekündigt, wobei die Technologie von ChatGPT in den neuen Apple-Geräten integriert sein wird. Der Riese bezeichnet die neue KI-Funktionen als "Apple Intelligence", was das Erlebnis bei der Nutzung der Geräte in den nächsten Jahren verbessern sollte. Laut des revolutionären Unternehmen wird Siri bei Bedarf auf die Intelligenz von ChatGPT zurückgreifen.



Jedoch sind nicht alle von den Nachrichten überrascht worden. Der Milliardär Elon Musk droht Apple-Geräte in seinen Unternehmen zu verbieten. Der Grund dafür sollte ein mögliches Sicherheitsrisiko sein. Dennoch vermuten einige Medien, dass seine Intentionen viel größer sein könnten. Der ehemalige Mitbegründer des erwähnten Start-ups arbeitet an einem eigenen Chatbot, der im Wettbewerb mit OpenAI sein sollte. Der Finanzmarkt bleibt bis jetzt sehr ruhig, vorbörslich bewegt sich die Apple-Aktie seitwärts.









