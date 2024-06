MÜNCHEN (IT-Times) - Der deutsche Flugtaxi-Entwickler Lilium gab heute in einem Aktionärsbrief ein Update zur aktuellen und zukünftigen Situation des Unternehmens. Lilium N.V. (Nasdaq: LILM, ISIN: NL0015000F41) teilte am 11. Juni 2024 in seinem Aktionärsbrief für das erste Quartal 2024 mit, Fortschritte...

Den vollständigen Artikel lesen ...