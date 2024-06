DJ Von der Leyen: Ukraine bekommt im Juli 1,5 Mrd Euro aus russischen Gewinnen

BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf der Wiederaufbaukonferenz in Berlin angekündigt, dass der Ukraine noch im Juli 1,5 Milliarden Euro an Gewinnen aus dem eingefrorenen russischen Vermögen zur Verfügung gestellt werden. Davon würden 90 Prozent in die Verteidigung und 10 Prozent in den Wiederaufbau des Landes gehen. Auch beim Treffen der Gruppe der sieben westlichen Industrienationen (G7) in Italien werde man in dieser Woche darüber reden, wie die Ukraine noch schneller und im größeren Umfang von den Erträgen der eingefrorenen russischen Vermögen profitieren könne. Dies würde in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der Stabilität der Finanzmärkte geschehen.

"Wir haben immer gesagt, dass Russland zur Rechenschaft gezogen werden muss für die Verbrechen, die es begangen hat. Und jetzt lassen wir Russland bezahlen", wie von der Leyen laut der Übersetzung sagte.

Sie lobte zudem die Ukraine für die vorgenommen Reformen, die trotz des anhaltenden Krieges aufgenommen worden seien. Sie kündigte daher an, dass die Ukraine aus dem 50-Milliarden-Euro-Hilfspaket der Europäischen Union (EU) nun 1,9 Milliarden zusätzlich zur Verfügung gestellt bekomme aufgrund seiner umfassenden Reformen.

Von der Leyen sagte zudem, dass wegen der Reformen in der Ukraine die EU-Beitrittsgespräche mit dem Land Ende des Monats beginnen sollten.

