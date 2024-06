Eine neue Studie beleuchtet, wo Deutschland und vier weitere Länder Europas bei der Einführung von E-Transportern stehen. Eine Erkenntnis: Hierzulande bremsen das Förder-Aus und die hohen Energiekosten den Hochlauf. Aber ein Großteil der Gewerbetreibenden hat E-Transporter zur Anschaffung in den kommenden fünf Jahren auf dem Zettel. Das britische Centre for Economics and Business Research (CEBR) hat sich in seiner neuen Studie mit dem Stand der Einführung ...

