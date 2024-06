Inliner auf Airbus: Aktie fällt zurück zur 200-Tage-Linie zwischen Unterstützung und Widerstand

Im März 2024 beendete die Airbus-Aktie ihre bei 120 Euro gestartete Aufwärtsbewegung. Seitdem hat die Aktie bereits wieder rund die Hälfte ihres aufgelaufenen Gewinns abgegeben. Mit dem hier vorgestellten Inline-Optionsschein lässt sich von einer Seitwärtstendenz auf aktuellem Kursniveau profitieren.



Airbus SE, ehemals firmierend unter dem Namen EADS, ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA), der französischen Aérospatiale-Matra und der spanischen Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) entstand. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- sowie Kampfflugzeugen und den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Mit Blick auf Passagierflugzeuge ist das Unternehmen mittlerweile Marktführer, speziell seitdem bei Boeing diverse Probleme mit den Programmflugzeugen aufgetreten sind. Das führte im letzten Geschäftsjahr dazu, dass der Umsatz bei Airbus von 58,8 Mrd. Euro auf 65,4 Mrd. Euro um 11,4 % gestiegen ist. Dabei fiel der Gewinn von 4,2 Mrd. Euro auf 3,8 Mrd. Euro um 10,8 %. Die höheren Kosten für Rohstoffe wurden als einer der Gründe aufgelistet.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer zweiteiligen Korrektur, die in eine Seitwärtstendenz übergehen könnte. Abbildung 1 zeigt den Kursverlauf der Aktie, die bereits einen neuen Widerstand bei knapp 169 Euro ausgebildet hat. Auf diesem Niveau setzten erst kleine und dann immer größer werdende Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie unlängst bis in den Bereich um 140 Euro nach unten führten. Weitere Kursverluste könnten im Bereich der blauen 200-Tage-Linie bei 142 Euro gestoppt werden. Dort befindet sich auch der untere Bereich des gelben, langfristigen Konsolidierungsdreiecks. Mit dem Ende der Abwärtsbewegung in Sicht dürfte sich die Aktie in den nächsten Monaten, möglicherweise sogar über den Sommer hinaus, seitwärts bewegen.

Gleichermaßen nicht auszuschließen ist jedoch ein kurzer Kursrutsch unter den gleitenden Durchschnitt mit Berührung der hellgrünen Unterstützungszone zwischen 132 und 137 Euro, ebenfalls gefolgt von einer Seitwärtstendenz. Auch von einer solchen Bewegung können Sie mit dem nachfolgend vorgestellten Inline-Optionsschein profitieren.

Abbildung 1 - Airbus SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Der in diesem Beitrag vorgestellte Inline-Optionsschein bietet Ihnen die Möglichkeit, von einem Verbleiben der Aktie innerhalb des Bereichs zwischen der hellgrünen Unterstützungs- und hellroten Widerstandszone zu profitieren (Abbildung 1).

Der obenstehende Kursverlauf beinhaltet zwei waagerechte rote Linien. Dabei handelt es sich um die Inline-Barrieren, die bis zum Abrechnungstag am 13. November 2024 nicht berührt werden dürfen. Bleibt eine Berührung aus, zahlt der Emittent pro Schein 10 Euro aus.

Die Barriere auf der Unterseite liegt mit 120 Euro deutlich unter der hellgrünen Unterstützungszone, während die obere Barriere mit 180 Euro eindeutig über dem bisherigen Allzeithoch angesiedelt ist. Somit beträgt der Abstand nach oben aktuell über 21 Prozent, nach unten sind es mit 19 Prozent etwas weniger.

Hält sich die Airbus-Aktie bis zum Abrechnungstag ohne Ausnahme zwischen dem bisherigen Allzeithoch und der hellgrünen Unterstützungszone auf, werden am vertikal, blau gestrichelten Abrechnungstag 10 Euro pro Optionsschein fällig.

Falls die Marke von 129 Euro unterschritten wird oder das Luft-Raumfahrt-Unternehmen auf ein neues Hoch bei 170 Euro steigt, sollte die Position im Zuge eines soliden Risikomanagements unverzüglich geschlossen werden, um einen Totalverlust zu vermeiden. Wird nämlich eine der roten, waagerechten Barrieren berührt, verfällt der Schein wertlos.

Inline-Optionsschein auf Airbus SE für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

