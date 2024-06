Klagenfurt am Wörthersee (ots) -Ab sofort genießen BewohnerInnen einen direkten Seezugang am Wörthersee. Diese einzigartige Erweiterung unterstreicht den hohen Wohnkomfort und die erstklassige Lage des Projekts.Perfekte Symbiose von Natur und urbanem LebenDas Quartett, ein modernes und stilvolles Wohnprojekt, bietet seinen BewohnerInnen nicht nur luxuriöse Apartments, sondern auch einen harmonischen Einklang von Natur und städtischem Leben. Mit der Erweiterung des Seezugangs wird das Angebot um ein weiteres Highlight ergänzt, das sowohl Erholung als auch Freizeitaktivitäten direkt vor der Haustür ermöglicht.Erstklassige Ausstattung und DesignDie Apartments im Das Quartett zeichnen sich durch hochwertige Materialien, durchdachte Grundrisse und modernstes Design aus. Jedes Detail wurde sorgfältig geplant, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.Nachhaltigkeit und Komfort vereintDas Projekt setzt nicht nur auf luxuriöses Wohnen, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Eine Fußbodenheizung sorgt für Wärme im Winter - gespeist aus einer effizienten Grundwasserwärmepumpe. Die Deckenkühlung bietet auch im Sommer Komfort. Zur Ausstattung gehören eine Tiefgarage mit optionaler E-Ladestation, ein Lift, überdachte Fahrradabstellplätze sowie eine PV-Anlage auf dem Dach zur Energiegewinnung. Eine vorbereitete E-Mobility-Infrastruktur mit Lastenmanagement ermöglicht es, für jeden TG-Stellplatz eine eigene E-Ladestation anzumieten.Exklusive Baderechte für EigentümerInnenAls besondere Geste der Exklusivität und Verbundenheit erhalten alle zukünftigen EigentümerInnen des Projekts ein ewiges Baderecht, das an ihre Wohnung gebunden ist. Diese privilegierte Möglichkeit, das kristallklare Wasser des Sees zu genießen, wird zu einem unverzichtbaren Teil des täglichen Lebensstils.Ein Zuhause zum WohlfühlenMit der neuen Seezugangserweiterung und dem eigenen Badehaus wird Das Quartett zu einem noch attraktiveren Wohnort für alle, die Wert auf Qualität, Komfort und Naturverbundenheit legen. Die Kombination aus luxuriösem Wohnraum und direktem Zugang zum Wörthersee bietet eine einzigartige Lebensqualität, die ihresgleichen sucht.Über Riedergarten Immobilien GruppeDie Riedergarten Immobilien Gruppe ist ein führendes Immobilienunternehmen in Österreich, das sich auf die Entwicklung und Verwaltung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und höchste Qualitätsstandards schafft das Unternehmen Lebensräume, die den Bedürfnissen und Wünschen der BewohnerInnen gerecht werden.Weitere Informationen und Bildmaterial (https://das-quartett.riedergarten.at/)Pressekontakt:Riedergarten Immobilien GruppeSchleppe-Platz 89020 Klagenfurt am WörtherseeTel: +43 676 845030720E-Mail: aaron.waldner@riedergarten.atWebseite: www.riedergarten.atOriginal-Content von: Riedergarten Immobilien Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175245/5798913