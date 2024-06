Der Silberpreis liegt aktuell bei 29,21 US-Dollar und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 0,91 %. Über die letzten fünf Handelstage betrachtet, sank der Preis sogar um 4,9 %. Diese Entwicklung spiegelt die derzeitige Unsicherheit an den Finanzmärkten wider, die stark von der US-Notenbankpolitik und den bevorstehenden Inflationsdaten beeinflusst wird. In diesem Artikel analysieren wir die jüngsten Bewegungen und die zugrunde liegenden Faktoren des Silberpreises.Die aktuelle Abwärtsdynamik beim Silberpreis (TVC:SILVER) steht im ...

