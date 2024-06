Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: PayPal | FACC | Covestro & Elon Musk stänkert gegen Apple - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - noch keine Trendwende Tops & Flops - Banken weiter unter Druck Apple - das war wohl nix Tesla - verliert Musk das wesenliche aus den Augen - PayPal - Apple pay sorgt für Unruhe Hapag-Lloyd - Reederei-Aktien unter Druck Yext - Aktie fällt nach Zahlen Raspbeery - gelungenes IPO Zeekr - Zahlen kommen gut an FACC - Aktie kaum zu bremsen Termine - Oracle ist an der Reihe Covestro - Übernahme-Gerücht wieder da Siemens Energy - neue Turbine in Planung Heidelberger Druck - Ausblick reicht Musterdepot Zuschauerfragen