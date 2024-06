München (ots) -Die Gäste:Sahra Wagenknecht, BSW (Parteivorsitzende)Marina Weisband, (Publizistin und Autorin)Klaus Wowereit, SPD (langjähriger Regierender Bürgermeister von Berlin)Waldemar Hartmann (Moderator und Sportjournalist)Julie Kurz (ARD-Journalistin)Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD)Selenskyj in Berlin: Unterstützt Deutschland die Ukraine ausreichend?Darüber diskutieren die Vorsitzende des BSW Sahra Wagenknecht und die deutsch-ukrainische Publizistin und Grünen-Mitglied Marina Weisband.Europawahl-Debakel: Welche Konsequenzen zieht die Kanzlerpartei?Im Gespräch der langjährige Regierende Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit (SPD).Es kommentieren: der Moderator und Sportjournalist Waldemar Hartmann, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Julie Kurz und der Ukraine-Korrespondent der ARD Vassili Golod."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5798918