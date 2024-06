Tricksen und lügen ist etwas zutiefst Menschliches - oder nicht? Dass auch KI-Sprachmodelle dazu zumindest in Teilen in der Lage sind, zeigt eine neue Studie. Ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis uns ChatGPT absichtlich übers Ohr haut? Können Maschinen lügen? Viele Forschende auf dem Gebiet der KI würden diese Frage wahrscheinlich verneinen, denn die bewusste Täuschung setzt eine Täuschungsabsicht voraus. Maschinen - und insbesondere große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...