Bislang sind Wissenschaftler:innen davon ausgegangen, dass es am Äquator des Mars keinen Frost geben könne. Dass er nun trotzdem gefunden wurde, soll künftig Antworten auf eine wichtige Frage geben. Was bislang als unmöglich galt, wurde nun von gleich zwei Raumfahrzeugen der Europäischen Weltraumorganisation Esa eindeutig belegt: Sowohl die Exomars-Sonde Trace Gas Orbiter als auch die Sonde Mars Express haben in der Tharsis-Region des roten Planeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...